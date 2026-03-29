Cadeo | allarme sicurezza serve segnaletica per l’elisoccorso

Il Gruppo Civico per Cadeo ha segnalato la mancanza di segnaletica nell’area di atterraggio degli elicotteri nel Campo 2, evidenziando un rischio per le operazioni di emergenza. La questione riguarda la sicurezza e la possibilità di intervento rapido in caso di bisogno. La richiesta è quella di installare indicazioni chiare e visibili per migliorare la sicurezza dell’area.

Il Gruppo Civico per Cadeo ha sollevato un allarme specifico riguardante la segnaletica mancante nell’area di atterraggio degli elicotteri situata nel Campo 2. Il consigliere Filippo Bruschi evidenzia come l’assenza di cartellonistica stradale comprometta la sicurezza delle emergenze sanitarie e il accesso ai soccorsi. La recente rimozione di una gru vicino alla scuola secondaria rende questa carenza ancora più critica, richiedendo un intervento immediato da parte dell’Amministrazione comunale. Un vuoto pericoloso nel cuore del territorio. L’assenza di indicazioni chiare davanti al cancello principale del campo sportivo crea un rischio tangibile per le operazioni di salvataggio aereo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cadeo: allarme sicurezza, serve segnaletica per l’elisoccorso Articoli correlati Parma, allarme baby gang nei parchi: aggressioni e rapine seminano paura tra i giovani. Serve più sicurezza.Parma è alle prese con un’allarmante escalation di violenza giovanile nei suoi parchi. Leggi anche: Fondovalle, FdI all’attacco: "Ok alla nuova segnaletica. Ma serve maggior ascolto" Aggiornamenti e notizie su Cadeo allarme sicurezza serve... Argomenti discussi: Cadeo, Bruschi: Allarme traffico e sicurezza sul controviale della Via Emilia. Elisoccorso a Cadeo, serve la segnaletica per l’area di atterraggioIl Gruppo Civico per Cadeo richiama l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulla necessità urgente di installare adeguata cartellonistica stradale ... piacenzasera.it Cadeo, Bruschi: «Allarme traffico e sicurezza sul controviale della Via Emilia»«Situazione di crescente pericolo lungo il controviale della Via Emilia, nel tratto compreso tra il Bar Settebello e l’intersezione con via Anguissola». A denunciarlo è il consigliere comunale e capog ... ilpiacenza.it