Oggi una speleologa è rimasta ferita in una grotta mentre partecipava a un'escursione speleologica. La donna è caduta durante l'esplorazione e si è infortunata a circa 100 metri di profondità. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria sono intervenute poco dopo le 11:00 e l’hanno estratta circa sei ore dopo l’incidente.

Intervento complesso per le squadre del Sasu. La 45enne è stata trasportata in ospedale in elisoccorso Cade in una grotta durante un'attività speleologica, estratta dopo sei ore. Poco dopo le ore 11:00 di questa mattina, le squadre speleologiche del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) sono state attivate per il soccorso di una speleologa infortunata a circa 100 metri di profondità all’interno della Grotta del Chiocchio, nel Comune di Spoleto. La donne si è infortunata a seguito di una caduta di oltre 8 metri durante la progressione all’interno della cavità. Sul posto sono state inviate quattro squadre del SASU composte da tecnici speleologi, insieme a due sanitari specializzati nel soccorso in ambiente ipogeo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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