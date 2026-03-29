Gazzetta.it ha intervistato Chus Bueno, CEO dell'Eurolega di basket, per discutere della partecipazione delle squadre italiane alla competizione. Bueno ha affermato che non vede Milano esclusa dall'Eurolega e ha dichiarato che è difficile immaginare una situazione diversa. Le sue parole si concentrano sulla permanenza e sul ruolo delle squadre italiane nel torneo europeo.

Gazzetta.it ha voluto intervistare Chus Bueno, CEO del campionato di Basket di Eurolega. Tra i vari temi discussi, Bueno ha voluto parlare anche dell'NBA Europe, tema molto legato al Milan e a Gerry Cardinale, patron dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: «Unione tra noi e NBA Europe? Noi portiamo gli asset. Abbiamo le squadre, le città e la competizione. E loro possono portare la loro competenza nel gestire leghe. Portano capitale. E hanno un logo molto riconosciuto che è importante per portare partner come TV, sponsorizzazioni. Non dobbiamo averne paura o sentirci minacciati, la questione è solo come massimizzare questa opportunità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bueno (CEO Eurolega): “Non vedo Milano fuori dall’Eurolega. Difficile pensare che…”

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