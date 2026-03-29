Bueno CEO Eurolega | Non vedo Milano fuori dall’Eurolega Difficile pensare che…
Gazzetta.it ha intervistato Chus Bueno, CEO dell'Eurolega di basket, per discutere della partecipazione delle squadre italiane alla competizione. Bueno ha affermato che non vede Milano esclusa dall'Eurolega e ha dichiarato che è difficile immaginare una situazione diversa. Le sue parole si concentrano sulla permanenza e sul ruolo delle squadre italiane nel torneo europeo.
Gazzetta.it ha voluto intervistare Chus Bueno, CEO del campionato di Basket di Eurolega. Tra i vari temi discussi, Bueno ha voluto parlare anche dell'NBA Europe, tema molto legato al Milan e a Gerry Cardinale, patron dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: «Unione tra noi e NBA Europe? Noi portiamo gli asset. Abbiamo le squadre, le città e la competizione. E loro possono portare la loro competenza nel gestire leghe. Portano capitale. E hanno un logo molto riconosciuto che è importante per portare partner come TV, sponsorizzazioni. Non dobbiamo averne paura o sentirci minacciati, la questione è solo come massimizzare questa opportunità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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