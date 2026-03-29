Nel corso della 25ª giornata della Prima Categoria ligure, si è disputato il match tra Bruborglux e Bolanese al campo sportivo Rino Colombo di Beverino. La partita si è conclusa con un risultato di 2-2, con entrambe le squadre che hanno segnato due gol ciascuna nel corso del match.

Al campo sportivo Rino Colombo di Beverino si è svolta la 25ª giornata della Prima Categoria ligure, dove Bruborglux e Bolanese hanno chiuso con un pareggio a due reti per parte. La partita ha il Bruborglux giocare in dieci uomini per oltre metà dell’incontro dopo l’espulsione di Polani al 35º minuto. L’esito finale del 2-2 nasconde una dinamica complessa: i padroni di casa hanno sfiorato la vittoria pur affrontando lo svantaggio numerico, mentre gli ospiti hanno realizzato una rimonta volitiva che ha salvato un punto prezioso. I gol sono stati segnati da Gavini e Lazzari per il Bruborglux, contro le reti dei due fratelli Castellanotti per la Bolanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bruborglux in 10: resiste alla rimonta e pareggia 2-2

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