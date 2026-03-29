Brignone e l' aneddoto su Sinner | il bel gesto di Jannik dopo la discesa di Federica
Ospite da Fabio Fazio a "Che tempo che fa", Federica Brignone ha parlato del suo infortunio, del recupero in tempi record e della sua meravigliosa esperienza ai Giochi Invernali 2026, svelando anche un simpatico retroscena con Jannik Sinner. Guarda l'estratto dell'intervista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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