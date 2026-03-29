Nella finale playoff tra Bosnia e Italia, il giovane attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, potrebbe avere una chance di partire dall’inizio, cercando di insidiare il posto di Mateo Retegui. L’allenatore italiano ha deciso di puntare sul talento del settore giovanile nerazzurro, mentre l’Arsenal tiene d’occhio la situazione senza intervenire. La partita si svolge a Zenica.

Inter News 24 Bosnia Italia, il talento nerazzurro Francesco Pio Esposito insidia la titolarità di Mateo Retegui per la finale playoff di Zenica. Il countdown verso la sfida decisiva è quasi terminato. Martedì 31 marzo 2026, l’Italia di Gennaro Gattuso scenderà in campo allo Stadion Bilino Polje per l’ultimo atto del percorso verso la Coppa del Mondo. In un clima di crescente fiducia, il tema principale nel ritiro azzurro riguarda l’ attacco Italia e, nello specifico, l’esplosione di Francesco Pio Esposito. Il giovane centravanti dei nerazzurri, reduce da una stagione straordinaria, è il grande candidato a una maglia da titolare in Bosnia Italia, insidiando seriamente Mateo Retegui, apparso meno brillante nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bosnia Italia, Gattuso vuole dare una chance a Pio Esposito: l’Arsenal osserva da lontano

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