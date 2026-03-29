Bosnia-Italia direttamente dalla finestra di casa | ma quei posti non saranno fittati per 500 euro

Alcuni residenti nella zona dello stadio di Zenica hanno potuto seguire la partita tra Bosnia e Italia direttamente dalla propria finestra di casa. Circa le indiscrezioni riguardanti l’affitto di balconi a 500 euro, queste sono state smentite, poiché non ci sono prove che tali strutture siano state affittate a quella cifra. La visuale sulla partita è quindi rimasta libera e accessibile ai residenti della zona.

Bosnia-Italia direttamente dalla finestra di casa. È l'incredibile visuale che hanno alcuni residenti della zona stadio che possono restare comodamente a casa a vedere la sfida di Zenica: smentite le indiscrezioni sui balconi fittati a 500 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Quei ragazzi che scappano dall’Italia. Gabriele, 24 anni: “Da noi stage a 500 euro, ora ho un indeterminato a Vienna”Sarzana (La Spezia), 14 gennaio 2026 – A 24 anni ha lasciato l’Italia per inseguire un lavoro all’altezza dei suoi studi e delle sue competenze. VinciCasa: 500.000 euro per comprare casa in ItaliaStasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 20:30 si svolgerà l’estrazione del concorso VinciCasa, una lotteria che promette un premio in immobili e... SAFARI HUMANO: Impactante denuncia en Italia durante la guerra en Sarajevo | Chema Forte Tutti gli aggiornamenti su Bosnia Italia direttamente dalla... Temi più discussi: Italia - Bosnia Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca; Bosnia-Italia, dentro il Bilino Polje: caos e veleni nella partita che decide tutto; Verso Bosnia-Italia, la trappola tecnica per gli Azzurri: ecco i tre uomini più pericolosi. Bosnia-Italia: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Bosnia-Italia di Martedì 31 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la finale dei playoff delle qualificazioni europee ai Mondiali ... calciomagazine.net Dove vedere Bosnia-Italia, diretta tv e streaming del matchBosnia-Italia verrà trasmessa martedì 31 marzo alle ore 20:45 in diretta TV su Rai 1. Il match tra Bosnia-Italia sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ... passioneinter.com "MONDIALE NOSTRO UNICO PENSIERO, GLI ITALIANI CI STIANO VICINI" | Meno due giorni a Bosnia-Italia, le parole di Politano leggi ---> https://www.teleone.it/2026/03/29/verso-bosnia-italia-politano-il-mondiale-nostro-unico-pensiero-gli-italiani-ci-stia - facebook.com facebook Bosnia-Italia vale 30 milioni: le cifre per la Figc x.com