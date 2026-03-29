Nell’attesa della partita di spareggio tra Bosnia e Italia per la qualificazione ai Mondiali, è stato annunciato l’arbitro che dirigerà l’incontro. La sfida arriva dopo la vittoria della squadra italiana contro l’Irlanda del Nord. A pochi giorni dal match, il difensore della Juventus e della Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione della squadra.

Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, Bosnia-Italia si avvicina. All’antivigilia del playoff decisivo per il Mondiale ha parlato Federico Gatti, difensore della Juventus e della Nazionale. “La cosa più importante era vincere contro l’Irlanda del Nord e passare alla finale. Ora ci giocheremo tutto in questa partita da dentro o fuori, ci stiamo preparando. Però serve anche leggerezza, ci giochiamo tantissimo e dobbiamo approcciare al massimo senza sprecare troppe energie nei giorni prima. Sì ma dobbiamo pensare a noi stessi. Non mi piace parlare prima delle partite, al giorno d’oggi chiunque si sente in grado di poter giudicare. Questa è una partita che può cambiarci il futuro, dobbiamo vederla in quell’ottica, e basta, i discorsi lasciamoli agli altri”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bosnia-Italia, designato l’arbitro del playoff per il Mondiale: ecco i precedenti

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