Bosnia avversario ruvido per l’Italia | record di falli e cartellini nelle Qualificazioni Mondiali

La partita tra Italia e Bosnia si giocherà martedì 31 marzo a Zenica, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Durante le partite di qualificazione, la Bosnia ha accumulato un numero elevato di falli e cartellini. La sfida rappresenta l'ultimo ostacolo per l’Italia prima di qualificarsi alla fase finale del torneo.