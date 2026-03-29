Bosnia avversario ruvido per l’Italia | record di falli e cartellini nelle Qualificazioni Mondiali
La partita tra Italia e Bosnia si giocherà martedì 31 marzo a Zenica, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Durante le partite di qualificazione, la Bosnia ha accumulato un numero elevato di falli e cartellini. La sfida rappresenta l'ultimo ostacolo per l’Italia prima di qualificarsi alla fase finale del torneo.
L'Italia martedì 31 marzo contro la Bosnia giocherà a Zenica la finale dei playoff per i Mondiali 2026. La Bosnia è un avversario ostico essendo anche la squadra che detiene il record di falli e di cartellini gialli nelle Qualificazioni ai Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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