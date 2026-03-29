Bosco della droga | il consigliere affronta i pusher a Ceriano

Il consigliere comunale si è recato nuovamente nel bosco di Ceriano Laghetto, nella Brianza lombarda, dove si sono verificati episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. La presenza di pusher nel bosco è stata segnalata più volte, e questa visita si inserisce in un’attività di monitoraggio e controllo della zona. Non sono stati comunicati interventi ufficiali o azioni immediate da parte delle autorità.

Il consigliere comunale Dante Cattaneo torna nel bosco della droga a Ceriano Laghetto, nella Brianza lombarda. Accompagnato dalle telecamere della Rai, l’esponente della Lega ha documentato di persona la presenza di spacciatori e rifiuti nell’area. L’incontro con due pusher è avvenuto proprio in questi giorni, confermando che il mercato illecito si ripresenta nonostante i tentativi di bonifica. La situazione rimane critica per la sicurezza dei residenti locali. Un territorio sotto pressione tra tradizione e illegalità. Quelle Groane rappresentano un’isola verde nel cuore della regione, ma nascondono ombre profonde. Il consigliere non si lascia intimidire dai possibili incontri pericolosi, continuando una battaglia iniziata anni fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bosco della droga: il consigliere affronta i pusher a Ceriano Articoli correlati Leggi anche: Il consigliere comunale nel bosco della droga e l'incontro coi pusher L’esecuzione nel bosco della droga. Identificato il pusher ucciso a fucilateIdentificata la vittima dell’agguato a colpi di fucile per contendersi lo spaccio di droga nel Parco delle Groane. Approfondimenti e contenuti su Bosco della Temi più discussi: Famiglia nel bosco, mercoledì i genitori al Senato; Droga nel bosco – Polizia smantella piazza di spaccio; Bivacco dello spaccio nel bosco di Celsa: due denunciati; Passamontagna e roncole, blitz contro gli spacciatori dei boschi: trovati droga e contanti. Bosco della droga al setaccio Nuovo blitz della municipale Cerbaie, sequestrata cocainaDurante l’operazione controllati oltre 70 veicoli. Scattano le segnalazioni alla Prefettura. In un caso la polvere bianca sarebbe dovuta servire per affrontare un colloquio di lavoro. Il giro di ... lanazione.it Il bosco della droga di Rogoredo si sta espandendo, i volontari: I venditori di morte sono tornatiLo spaccio è tornato anche nel vecchio bosco di Rogoredo. I volontari resistono, ma senza politiche sociali strutturali più profonde il bosco della droga continuerà a espandersi. Il modo più veloce ... fanpage.it La mamma della famiglia del bosco ha dichiarato che l’impossibilità di assisterli direttamente le provoca uno stato di forte ansia e dolore - facebook.com facebook Un caso che ricorda quello della famiglia nel bosco scoperta in provincia di Chieti. x.com