Bollate corriere in retromarcia | due dita rotte per una donna

A Bollate, un corriere ha invertito la marcia sbagliata e ha urtato un’auto ferendo gravemente una donna, causando la frattura di due dita. La vicenda si è verificata quando il conducente del veicolo ha fatto manovra in retromarcia, colpendo l’utilitaria dietro di lui. La donna coinvolta ha riportato ferite evidenti.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Bollate, corriere in retromarcia: due dita rotte per una donna Articoli correlati Olimpiadi, la Polizia locale di Bollate salva una donna… a BormioQuando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa… La Giunta regionale della Lombardia ha...