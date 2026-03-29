Bocci salva il Montevarchi Pareggio all’ultimo tuffo

Nel match tra Montevarchi e Poggibonsi, terminato con un pareggio 1-1, il gol decisivo è arrivato all’ultimo secondo di gioco. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2 con Giusti tra i pali e difensori Cecconi, Francalanci, e Coly. A centrocampo sono scesi Boncompagni, Nannini, Galeota, Mattei e Casagni, con le sostituzioni di Kondaj, Bassano, Galastri, Rosini e Bocci. La squadra ospite ha segnato nel secondo tempo.