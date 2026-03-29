Bocci salva il Montevarchi Pareggio all’ultimo tuffo
Nel match tra Montevarchi e Poggibonsi, terminato con un pareggio 1-1, il gol decisivo è arrivato all’ultimo secondo di gioco. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2 con Giusti tra i pali e difensori Cecconi, Francalanci, e Coly. A centrocampo sono scesi Boncompagni, Nannini, Galeota, Mattei e Casagni, con le sostituzioni di Kondaj, Bassano, Galastri, Rosini e Bocci. La squadra ospite ha segnato nel secondo tempo.
MONTEVARCHI 1 POGGIBONSI 1 MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti; Cecconi, Francalanci (85’ Kondaj), Coly; Boncompagni (62’ Bassano), Nannini, Galeota (83’ Galastri), Mattei, Casagni (68’ Rosini); Mencagli (68’ Bocci), Tommasini. Allenatore: Marmorini. POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Martucci, F. Borri, Salto; Rodio, Borghi (73’ Cardoselli), Masini (58’ Zuccherato), Ciacci, Valenti; Boriosi, Accursi (58’ Giustarini, 90’ L. Borri). Allenatore: Consonni. Arbitro: Guiotto di Schio. Reti: 78’ aut. Francalanci; 96’ Bocci. Note: spettatori 600 circa. Angoli: 5– 2. Ammoniti: Francalanci, Cecconi e Boriosi. Espulso Ciacci all’85’ per entrata a piedi uniti su Nannini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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