I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno effettuato un'ispezione in un panificio dell'Agro Nocerino-Sarnese, riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie. Durante il controllo sono stati sequestrati circa 105 chilogrammi di prodotti alimentari e sono stati sequestrati circa 6.000 euro. Il panificio è stato chiuso immediatamente.

Il blitz dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno ha portato alla chiusura immediata di un panificio nell’Agro Nocerino-Sarnese a causa di gravi carenze igienico-sanitarie. L’operazione, estesa alle province di Avellino e Benevento, ha comportato il sequestro di oltre 105 kg di prodotti dolciari privi di tracciabilità e l’applicazione di sanzioni amministrative per un totale di 6.000 euro. Oltre al panificio sospeso, i militari hanno trovato infestanti e deterioramento delle pareti, elementi che hanno reso necessaria la sospensione dell’attività produttiva. In un bar del capoluogo salernitano sono stati sequestrati altri 50 kg di dolci non tracciati, mentre nell’area nord della provincia è stata emessa una diffida verso uno stabilimento alimentare per criticità nelle procedure HACCP. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz Salerno: chiuso panificio, 105 kg sequestrati e 6.000

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