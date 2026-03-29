bimba senza assistenza comune condannato

Un procedimento legale ha portato alla condanna di un comune per la mancanza di assistenza a una bambina durante il suo percorso all’asilo. La famiglia ha denunciato di aver dovuto rimanere presente con la figlia, pronta a intervenire in ogni momento, a causa dell’assenza di personale dedicato. La sentenza evidenzia che la bambina non ha ricevuto il supporto previsto durante le attività scolastiche.

Per molto tempo è stata costretta a restare all’asilo al fianco della figlia, pronta a intervenire in caso di necessità. Ora per Anna Pagano, mamma di Sassofeltrio, è arrivata una prima risposta dal Tribunale di Urbino. Che ha condannato l’amministrazione comunale a risarcire la famiglia con 10mila euro per la mancata assistenza infermieristica scolastica alla figlia, una bambina portatrice di tracheostomia e gastrostomia endoscopica percutanea da quando ha otto mesi. La vicenda nasce attorno alla frequenza scolastica della piccola, per la quale era necessaria un’assistenza infermieristica continua, soprattutto per l’eventuale bisogno di tracheobroncoaspirazione, una manovra delicata e urgente che può rendersi necessaria nei bambini con tracheostomia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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