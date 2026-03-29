Big match C’è Pineto aspettando buone notizie

Stasera alle 18 si disputa il match tra Consar e Pineto sotto la cupola di viale Europa, con i giallorossi quarti in classifica e la capolista in testa alla classifica. L'incontro sarà arbitrato da Grossi e Pazzaglini, e la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn con biglietti a 25 e 16 euro. La partita chiude la regular season del campionato.

Il sipario sulla regular season cala col big match Consar-Pineto. Stasera, alle 18, sotto la cupola di viale Europa, i giallorossi, quarti della classe, ospitano la capolista (arbitri Grossi e Pazzaglini; interi a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Dazn). Torna l’iniziativa ‘Porta un pupazzo al palazzetto’ da donare in beneficenza ad Agebo. L’ultima giornata è quella destinata a stabilire la griglia della post season, ovvero gli accoppiamenti dei quarti di finale (gara1 domenica 12 aprile; gara2 mercoledì 15; eventuale gara3 domenica 19). Delle prime 8 in classifica, Aversa è già sicura del 5° posto, mentre Lagonegro è sicuro del 6°. In tema di certezze, anche Ravenna, quarta con 52 punti, sa già in partenza che non potrà scavalcare Pineto, prima della classe con 55 punti, ma, già oggi, con 2 vittorie in più dei ravennati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Big match C’è Pineto, aspettando buone notizie Articoli correlati Napoli, Conte recupera un big per il match contro il Como: prime buone notizie reparto infortunatiNel Napoli si procede con cautela dopo l’episodio di Marassi, concentrando l’attenzione sulle condizioni di McTominay e sulle scelte per la Coppa... Leggi anche: Napoli, buone notizie per il match contro la Fiorentina Una raccolta di contenuti su Big match Temi più discussi: Big match C’è Pineto, aspettando buone notizie; 34° giornata di Serie C, big match tra Benevento e Cosenza: Catania a Latina per il secondo posto; In Prima è l'ennesima domenica chiave: sono due i big match; CUS L’Aquila vince il big match e resta in vetta alla Serie C femminile. Vicenza-Brescia come una finale: il big match in diretta su TeletuttoNon è il giorno dei giorni, ma nemmeno un giorno qualunque. All’apparenza sì, è un giorno come un altro per andare a caccia di tre punti tutti assieme - e quelli che invece ultimamente sono stati ragg ... giornaledibrescia.it Napoli-Milan, c'è già aria di sold out per il big match di PasquettaIl Napoli si prepara a ritrovare il suo fortino. Dopo i numeri da record fatti registrare nel fine settimana, lo stadio Diego Armando Maradona è pronto a riaprire le porte ai ... tuttonapoli.net Domani al Velodromo il big match del girone I di Serie D - facebook.com facebook