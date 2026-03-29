Nella notte tra il 28 e il 29 marzo, la parrocchia di Barco a Bibbiano è stata presa di mira da ladri che hanno forzato l’ingresso nella canonica e nella chiesa. I malviventi hanno inoltre tentato di sottrarre beni dai magazzini della società Boca Barco, situati nell’area sportiva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso.

Bibbiano (Reggio Emilia), 29 marzo 2026 - Ancora un furto nella parrocchia di Barco a Bibbiano, dove l’altra notte i ladri hanno fatto intrusione nella canonica e nella chiesa, puntando anche ai magazzini della società Boca Barco, nell’area sportiva. Il bottino sembra essere di poco conto, ma restano evidenti i danni, tra numerose porte forzate, con armadi e archivi messi a soqquadro in tutto l’edificio. I ladri sarebbero entrati da un accesso del sotterraneo, per poi accedere al resto dell’immobile alla ricerca di qualcosa di prezioso. Non è stata risparmiata neppure la chiesa, con l’apertura del tabernacolo e l’intrusione in altri locali di servizio, alla ricerca di facile bottino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bibbiano, ladri in azione alla parrocchia di Barco

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