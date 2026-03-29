Biathlon | Hofer vince con 7 errori Comola domina con precisione

A Val Martello, in provincia di Bolzano, si sono conclusi i Campionati Italiani di biathlon con le gare di mass start. Nella categoria maschile, il vincitore ha commesso sette errori al tiro, mentre il suo avversario ha dimostrato una precisione superiore, conquistando il primo posto. Le competizioni si sono svolte su un percorso di diverse riprese, coinvolgendo atleti di tutta Italia.

La Val Martello, in provincia di Bolzano, ha ospitato la conclusione dei Campionati Italiani di biathlon con le prove di mass start. Lukas Hofer e Samuela Comola hanno conquistato i titoli nazionali rispettivamente nella categoria maschile e femminile. Le gare si sono svolte in condizioni meteorologiche difficili, caratterizzate da un vento molto forte che ha influenzato lo svolgimento delle competizioni. Nonostante una serie di errori al poligono di tiro, il veterano della Val Pusteria ha mantenuto la leadership fino al traguardo. La vittoria è stata ottenuta superando gli avversari diretti grazie alla resistenza fisica, compensando le penalità accumulate durante le fermate per il tiro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biathlon: Hofer vince con 7 errori, Comola domina con precisione Articoli correlati Biathlon, Lukas Hofer infila sette errori e poi sorride ai Campionati Italiani. Comola premiataIn Val Martello (provincia di Bolzano) si è concluso il fine settimana riservato ai Campionati Italiani di biathlon, con la disputa delle mass start. LIVE Biathlon, Mass start maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: trionfa Laegreid! A Perrot la coppa di specialità, Hofer 17mo con tre erroriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13. Tutto quello che riguarda Biathlon Hofer vince con 7 errori... Temi più discussi: Biathlon, Botn vince in casa la mass start di Oslo Holmenkollen. A punti Hofer e Bionaz; Laegreid non si ferma più! Vince anche la Pursuit di Oslo, Perrot 2^ vince la Coppa. Hofer 23^; Biathlon – Botn vince in casa l’ultima mass start di stagione a Holmenkollen, Hofer 18esimo; Vittozzi, Hofer e Bionaz: ecco le tre carte dell'Italia per il gran finale delle Mass Start di Oslo-Holmenkollen. Biathlon, Lukas Hofer infila sette errori e poi sorride ai Campionati Italiani. Comola premiataIn Val Martello (provincia di Bolzano) si è concluso il fine settimana riservato ai Campionati Italiani di biathlon, con la disputa delle mass start. I ... oasport.it Biathlon, Botn vince in casa la mass start di Oslo Holmenkollen. A punti Hofer e BionazLa 15 km mass start maschile di Oslo Holmenkollen (Norvegia) che chiude la stagione della Coppa del Mondo 2025-2026 va al padrone di casa norvegese ... oasport.it Biathlon e sci nordico – Programma e orari delle gare di domenica 29 marzo - facebook.com facebook Biathlon, Assoluti in Val Martello: Vittozzi vince la sprint femminile, Bionaz trionfa tra gli uomini. #Friuli #Udine #Trentino #Bolzano #Cronaca #Sport x.com