Bergamo prof ferita tremende le parole dell’alunno tredicenne

A Bergamo proseguono le indagini sull’alunno di tredici anni che ha ferito alla schiena una docente di francese. La ragazza è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono state valutate come serie. L’episodio è avvenuto in una scuola della città, dove le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e raccogliendo elementi sulla vicenda. Non sono ancora state rese note tutte le motivazioni del gesto.

A Bergamo continuano le indagini sull’ alunno tredicenne che ha accoltellato la professoressa di francese. Ne scrive “Il Corriere di Bergamo”. Mentre la professoressa Chiara Mocchi si sta pian piano riprendendo dalle ferite e dallo choc, il Tribunale per i minorenni di Brescia dispone i primi provvedimenti per lo studente di terza media. Bergamo, la confessione dello studente. Così il quotidiano bergamasco: “Lo studente ha pianificato di uccidere la sua insegnante di francese, ha comprato online il coltello da Rambo, ha annunciato e trasmesso in diretta su Telegram il misfatto. Nella caserma dei carabinieri questo ragazzino ha dichiarato il suo dispiacere, ma per non aver portato a termine l’omicidio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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