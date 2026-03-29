Bergamo la confessione choc del 13enne | Dispiaciuto per non aver ucciso la professoressa

Un ragazzo di 13 anni ha confessato di essere dispiaciuto per non aver ucciso la professoressa di francese, che è stata accoltellata mercoledì 25 marzo nei corridoi di un istituto scolastico a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Il Tribunale per i minorenni di Brescia si è subito attivato per gestire il caso, che ha coinvolto anche l’istituto scolastico.

Il Tribunale per i minorenni di Brescia è intervenuto con urgenza sul caso del tredicenne che mercoledì 25 marzo ha accoltellato la professoressa di francese Chiara Mocchi, 57 anni, nei corridoi dell’istituto “Leonardo da Vinci” di Trescore Balneario (Bergamo). La docente si sta lentamente riprendendo dalle ferite e dallo choc.Il ragazzo, dopo aver pianificato l’aggressione, acquistato online un coltello tipo “Rambo” e annunciato la sua intenzione di vendetta su Telegram (trasmettendo anche in diretta), ha confessato ai carabinieri, secondo quanto riporta ilCorriere, di essere dispiaciuto solo per non aver completato l’omicidio. Con lucidità ha aggiunto di voler uccidere anche i genitori, nonostante con loro avesse un rapporto apparentemente buono. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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