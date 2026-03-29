Bergamo diventa una città-gioco tra Daste e Cittadella dello Sport - Video

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, Bergamo ha ospitato l’evento Bergamo Ludens, una manifestazione dedicata al gioco che ha coinvolto diverse aree della città. Durante le due giornate, cittadini di tutte le età hanno partecipato a attività che hanno unito aspetti educativi, creativi e di socializzazione, trasformando Daste e Cittadella dello Sport in spazi di gioco e interazione.

L’EVENTO. Bergamo Ludens è sbarcata nel weekend del 28-29 marzo: due giorni in cui educazione, creatività e comunità si incontrano attraverso il gioco. Bergamo Ludens è sbarcata a Bergamo nel weekend del 28-29 marzo: due giorni in cui educazione, creatività e comunità si incontrano attraverso il gioco. Daste e Cittadella dello Sport si trasformano in un grande laboratorio a cielo aperto con tornei, laboratori, giochi cooperativi e un’Arcade Zone per tutte le età. Oltre 40 realtà coinvolte, ospiti speciali e un messaggio chiaro: giocare è una cosa seria. Un’occasione per incontrarsi, imparare e costruire relazioni nuove partendo dal divertimento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo diventa una città-gioco tra Daste e Cittadella dello Sport - Video Articoli correlati Mattinata, 12 milioni di euro per connettere alla città la nuova cittadella dello sportMATTINATA - APPROVATO IL PFTE DEL MASTERPLAN “TRA CITTADELLA E PARCO DELLO SPORT - AZIONE DIFFUSA SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - PNRR MISSIONE 5 -... Fiera diventa città dello sport per i più giovani per i 20 anni di Sport Expo WeekDopo una settimana di attività nelle scuole, si è aperta la parte fieristica di Sport Expo Week, dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. Bergamo, Italy - 4K Walking Tour (Only 1 hour from Milan) Approfondimenti e contenuti su Bergamo diventa Temi più discussi: Un archi-tour a Bergamo alla scoperta di 6 progetti brutalisti che raccontano un'epoca sorprendente; La verde fino a Bergamo? Le tre fermate per una metro express; Bergamo amplia il taglio dell’erba differenziato per favorire la biodiversità; Casa di comunità, si parte: da martedì la nuova struttura diventa operativa in via Garibaldi. Bergamo diventa una città-gioco tra Daste e Cittadella dello Sport - VideoBergamo Ludens è sbarcata nel weekend del 28-29 marzo: due giorni in cui educazione, creatività e comunità si incontrano attraverso il gioco. ecodibergamo.it Idee di viaggio con partenza da Bergamo: weekend e city breakPartire da Bergamo, e in particolare dallo scalo di Orio al Serio, significa avere a disposizione una delle basi più comode del Nord Italia ... monzaindiretta.it Opes Italia Cinofilia. . Diventa Rally-O Opes Cinofilia Bergamo - 27 Aprile Lezioni ONLINE 19:30 – 22:30 27 aprile 2026 25 maggio 2026 8 giugno 2026 Giornate PRATICHE 09:00 – 18:00 2–3 maggio 2026 30–31 maggio 20 - facebook.com facebook Bergamo Ludens è sbarcata nel weekend del 28-29 marzo: due giorni in cui educazione, creatività e comunità si incontrano attraverso il gioco. x.com