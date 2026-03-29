Un giovane escursionista è morto dopo essere precipitato di circa 100 metri lungo un sentiero nelle Orobie, nelle zone prealpine di Bergamo. L’incidente è avvenuto in un’area frequentata da appassionati di trekking. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 25enne. La dinamica esatta resta da chiarire.

Un momento drammatico si è verificato su un sentiero delle prealpi Orobie. Un giovane escursionista ha perso la vita precipitando nel vuoto per 100 metri. Vani i soccorsi a causa del meteo e della zona insidiosa. Con lui ci sarebbe stato un amico con il quale stava condividendo l’avventura Tragedia sconvolgente sulle prealpi Orobie, che interessano la provincia di Bergamo.Nella tarda mattinata un giovane escursionista di 25 anni è precipitato per circa cento metri lungo il sentiero che porta al rifugio Brunone. Una caduta brutale che purtroppo non ha permesso al ragazzo di salvarsi, nonostante l’impegno dei soccorsi. Da ciò che emerge, infatti,l’allarme sarebbe scattato intorno alle 11:15e sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori nel tentativo di salvare la vita al 25enne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bergamo, 25enne muore precipitando per 100 metri sulle Orobie

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