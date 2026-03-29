Benevento-Cosenza Maita | Ci teniamo stretto questo punto parlare di brutta prestazione è follia

Dopo il pareggio per 1-1 tra Benevento e Cosenza, il centrocampista ha commentato la partita sottolineando l’importanza di mantenere il punto conquistato. Ha aggiunto che parlare di una prestazione negativa sarebbe poco sensato, evidenziando un atteggiamento positivo e di fiducia nel risultato ottenuto. Le sue parole sono state pronunciate al termine dell’incontro, in un contesto di confronto con i media.

Tempo di lettura: 2 minuti Parole da vero leader quelle pronunciate a fine gara da Mattia Maita dopo lo sfortunato 1-1 contro il Cosenza (LEGGI QUI). L’obiettivo della serie B è ad un passo e per il capitano del Benevento e non c’è alcuna rilassatezza anche se il traguardo è vicino. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa. PROVA – “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo di alto livello. Se finiva 2-3 a zero non ci sarebbe stato nulla da dire. Ci teniamo stretto questo punto. Siamo tornati quelli di una volta. Ripartiamo dalle nostre certezze. Parlare oggi di brutta prestazione è una follia”. RILASSARSI – “Non credo sia così. Può succedere che in alcune gare sei poco lucido. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Cosenza, Maita: “Ci teniamo stretto questo punto, parlare di brutta prestazione è follia” Articoli correlati Seccardini non dispera: "Ci teniamo stretti questo punto"Occasione persa per il sorpasso in classifica sulla diretta concorrente Notaresco e soprattutto occasione persa per sfatare il tabù Termoli viste le... Bastoni a Dazn: «Ci teniamo stretto questo pareggio. Il primo posto? Ricordo ciò che era la percezione nei nostri confronti…»Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Calciomercato Inter LIVE: Tanta concorrenza... Post partita Cosenza-Benevento 2-1#cosenzacalcio #beneventocalcio #calcio #seriec Tutto quello che riguarda Benevento Cosenza Maita Ci teniamo... Temi più discussi: Benevento-Cosenza: probabili formazioni e streaming gratis; Benevento-Cosenza, probabili formazioni e dove vederla; Benevento-Cosenza, le probabili formazioni; Benevento, per la sfida col Cosenza Floro Flores ne convoca 25. Diretta Benevento Cosenza streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.Diretta Benevento Cosenza streaming video tv: sanniti ormai ad un passo dalla promozione ma impegnati nel big match contro i lupi. ilsussidiario.net Benevento-Cosenza: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Benevento-Cosenza di Domenica 29 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net #Benevento-#Cosenza 1 a 1. I lupi bloccano la Strega al “Vigorito”. A Salvemini risponde Beretta. Benevento Calcio#seriecskywifi#seriecgironec - facebook.com facebook Benevento-Cosenza diretta Serie C: segui la sfida di oggi LIVE x.com