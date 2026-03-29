Benevento a un passo | 9 punti di vantaggio Cosenza ferma la capolista

Nel pomeriggio di domenica 29 marzo 2026, allo stadio di Benevento si è disputato un pareggio che ha modificato gli assetti del girone C della Serie C. La capolista, che aveva un vantaggio di nove punti, ha visto ridursi la distanza dalla seconda in classifica a seguito del risultato ottenuto contro il Cosenza.

Nel pomeriggio di domenica 29 marzo 2026, allo stadio del Benevento si è consumato un pareggio che ha cambiato gli equilibri del girone C della Serie C. Il risultato finale è stato 1 a 1 tra i padroni di casa e la squadra ospite proveniente dal Calabro. L’incontro ha il gol iniziale di Salvemini al quindicesimo minuto, seguito dalla risposta immediata di Beretta poco prima dell’intervallo. Questo esito porta il Benevento a un passo dalla promozione diretta, mantenendo un distacco di nove punti sul Catania con quattro gare rimanenti. Il punto d’onore in casa della capolista. Per il Cosenza, strappare un risultato positivo contro la squadra leader rappresenta un successo tattico significativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento a un passo: 9 punti di vantaggio, Cosenza ferma la capolista Articoli correlati Leggi anche: La capolista della Premier League perde due gol di vantaggio perdendo punti cruciali Il Fano non sfonda, il Lunano va a tutto gas. E ora la capolista ha sei punti di vantaggioVISMARA 0 FANO 0 VISMARA 2008 (4-1-4-1): Ferracuti, Righi, Del Pivo, Palazzi, Baruffi; Rastelletti; Montesi (45’ st Carnaroli), Vagnarelli, Letizi,... Tutto quello che riguarda Benevento a un passo 9 punti di... Temi più discussi: Benevento ad un passo dalla B; Serie B - Dalla C cominciano ad arrivare le squadre per il prossimo campionato: Vicenza già promosso, Benevento ad un passo, duello Arezzo-Ascoli e poi la bagarre playoff...; Sport - Calcio, Serie C: un bruttissimo Benevento cade con merito al ''Veneziani'' di Monopoli 2-1; Gazzetta di Benevento. Pronostico Monopoli-Benevento: la B a un passoMonopoli-Benevento è una partita della trentatreesima giornata di Serie C: dove vederla, formazioni e pronostico ... ilveggente.it Benevento-Cosenza, un big (lunch) match. Le probabili formazioniLa B ad un passo e il terzo posto a un solo punto di distanza. Se il futuro non si decide oggi poco ci manca, in quello che è senza dubbio il big match di giornata tra il Benevento ed ... tuttoc.com #Benevento-#Cosenza 1 a 1. I lupi bloccano la Strega al “Vigorito”. A Salvemini risponde Beretta. Benevento Calcio#seriecskywifi#seriecgironec - facebook.com facebook Jessica (29 anni) e Gilda (48 anni) dalla provincia di Benevento, insieme alla loro Coach Loredana con il premio di #TheVoiceGenerations x.com