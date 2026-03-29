Nel match amichevole giocato ad Atlanta, il Belgio ha segnato cinque gol contro gli Stati Uniti, che non sono riusciti a reagire. La partita si è conclusa con una vittoria netta per la squadra europea. I gol sono stati realizzati nel corso dei novanta minuti senza ulteriori scontri o interventi disciplinari rilevanti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La partita disputata in Georgia ha visto i visitatori imporsi con un punteggio netto di 5-2, mostrando una prestazione prevalente nella seconda metà dell’incontro. Nonostante il primo tempo fosse caratterizzato da un equilibrio, dopo l’intervallo la squadra in trasferta ha messo in mostra una capacità straordinaria di capitalizzare le occasioni e di mantenere il controllo del gioco. I protagonisti indiscussi della partita sono stati i marcatori, che con grande abilità e precisione hanno inflitto un colpo mortale agli avversari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Belgio travolge Stati Uniti con cinque gol in amichevole ad Atlanta.

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