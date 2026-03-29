Durante la penultima tappa di Coppa del Mondo di ski cross a Gällivare, in Svezia, si è verificato un episodio sorprendente. Un atleta francese ha colpito con un pugno un concorrente italiano, eliminandolo dalla competizione. Nonostante il gesto, il francese è riuscito a rimanere in gara e a proseguire nella competizione. Il video dell’incidente ha fatto rapidamente il giro del web.

Un episodio che ha dell’incredibile ha segnato la penultima tappa di Coppa del Mondo di ski cross a Gällivare, in Svezia. Simone Deromedis, campione olimpico nella staffetta conquistata a Milano Cortina 2026, è stato vittima di un gesto antisportivo che ha compromesso la sua gara e sollevato interrogativi sulla giustizia sportiva. Durante i quarti di finale della prima gara, l’atleta italiano si è trovato in un testa a testa con il rivale francese Youri Duplessis-Kergomard. In un momento cruciale della competizione, il francese ha sferrato un colpo chiaramente volontario che ha colpito Deromedis in faccia, provocandone la caduta immediata. L’azione, visibile e inequivocabile, ha determinato l’eliminazione dell’italiano, che è stato classificato con un dnf, ovvero prova non terminata, senza possibilità di ripescaggio per la semifinale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Beffa nella coppa del mondo di ski cross: elimina l’azzurro con un pugno ma il francese si salva (VIDEO)

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