Un uomo di 67 anni impegnato in attività di scialpinismo in Trentino ha riportato un grave infortunio dopo aver urtato la testa contro un albero. Dopo aver perso conoscenza, è stato recuperato dall’elisoccorso e trasferito in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, che si è verificato in una zona di montagna della regione.

Uno scialpinista 67enne della provincia di Venezia è stato ricoverato in condizioni serie dopo aver battuto la testa contro un albero in Valsugana, in Trentino. L'uomo, nel pomeriggio di sabato 28 marzo, si trovava con una ventina di compagni di cordata per un'escursione, quando all'improvviso, a circa 1.600 metri di altitudine - nella discesa lungo i boschi che, dal lago di Erdemolo, portano fino a Palù del Fersina - ha perso il controllo della propria traiettoria finendo contro l'arbusto. Il 67enne ha sbattuto violentemente la testa perdendo conoscenza. Dopo la chiamata della comitiva al 112, è intervenuto l'elicottero del soccorso alpino speleologico trentino, che ha trasportato l'uomo all'ospedale Santa Chiara di Trento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Batte la testa contro un albero in Trentino, grave uno scialpinista 67enne

Articoli correlati

Incidente nel Viterbese, Bmw sbanda e finisce contro un albero: tre carabinieri feriti, uno è graveTre carabinieri feriti è il bilancio dell'incidente di stamattina sulla strada provinciale nel Viterbese.

Cade nella bocca di lupo di casa lasciata aperta dai ladri e batte la testa: gravissima una 67enneUna 67enne è ricoverata all'ospedale Manzoni di Lecco per una contusione alla testa.

Contenuti e approfondimenti su Batte la testa contro un albero in...

Temi più discussi: Festa Bosnia con super Dzeko, rimonta e batte il Galles ai rigori: giocherà la finale playoff con l'Italia; Vittoria col brivido per l’Unieuro che batte Avellino 73-71; Wawrinka saluta la Napoli Tennis Cup, bene gli azzurri con Cinà e Forti; Forti e l’impresa al Guerri Napoli Tennis Club: la storia del numero 600 al mondo che batte il 60 dopo una corsa contro il tempo.

Donna scippata mentre cammina all’Arenella, cade e batte la testa: arrestato 46enne, era in semilibertàStava camminando placidamente in via Giacinto Gigante, in pieno giorno, quando è stata scippata: la violenza dello strappo l'ha fatta cadere, facendole battere la testa contro il muro. Protagonisti ... fanpage.it

Ex sindaco muore dopo aver battuto la testa giocando a padelBatte la testa mentre gioca a padel e muore. Un gravissimo lutto ha colpito la provincia di Ascoli Piceno: è morto a 66 anni Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano e titolare del Poliambulatorio ... ansa.it

MotoGP, Sprint Race: Jorge Martin su Ducati batte d'un soffio Francesco Bagnaia, caduti sia Marquez che Di Giannantonio; per la gara, penalizzati Bezzecchi e Marini. - facebook.com facebook

Playoff Challenge di volley femminile, 5a giornata: Chieri batte Macerata 3-1 x.com