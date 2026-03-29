Durante una messa nella chiesa di Boccadasse, un medico ha raccontato di aver notato che le persone non si stringevano la mano, ma tossivano senza utilizzare la mascherina. Ha condiviso questa esperienza per mettere in evidenza alcune pratiche di comportamento durante eventi pubblici che riguardano la salute. La scena ha suscitato attenzione tra i presenti, evidenziando atteggiamenti quotidiani in contesti di incontro.

Matteo Bassetti è partito dall'esperienza vissuta in prima persona durante la messa nella chiesa di Boccadasse per ricordare alcune regole fondamentali quando si parla di salute. Il direttore della Clinica di Malattie infettive San Martino di Genova ha raccontato l'episodio di un bambino che ha tossito per tutto il tempo della funzione religiosa: "Se uno non sta bene può succedere, ma ci siamo dimenticati proprio tutto. In questi casi si mette una mascherina per proteggere gli altri. C'erano un sacco di persone anziane che andavano protette". Poi il paradosso, sempre secondo Bassetti: "Succede questo, ma succede anche che ci siano persone che ancora non danno la mano nel momento in cui ci si scambia la pace. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Bassetti: "A Messa non stringono la mano, ma tossiscono senza mascherina"

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