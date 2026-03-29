La squadra di basket di Chiusi torna a giocare in casa dopo una serie di partite fuori sede. Questa sera alle 18, presso l’Estra Forum, affronta la squadra di Nocera, in una partita valida per il campionato di Serie B Nazionale. La gara si svolge nel rispetto del calendario ufficiale del torneo, con i tifosi pronti a seguire l’incontro dal vivo.

Torna a giocare in casa l’Umana San Giobbe Chiusi che, questa sera alle 18, ospita all’Estra Forum Nocera. Tra anticipi e recuperi, la squadra di Zanco è reduce da tre trasferte consecutive, culminate con due vittorie e una sconfitta, mercoledì, a Latina. Adesso però c’è da affrontare Nocera, in una partita che mette in palio due punti importantissimi per i Bulls. "Nocera è una squadra che ha cambiato molto nell’arco della stagione ed è in grandissima fiducia, visto che viene da tre partite con quasi 95 punti di media segnati tirando benissimo da tre punti". Così coach Nicolas Zanco presentando l’incontro odierno. "Hanno tantissimo talento, specialmente nel pacchetto esterni; tutti i giocatori sono bravi a crearsi un tiro da soli o a creare un vantaggio per poi distribuire la palla – ha detto ancora Zanco -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi aspetta Nocera all’Estra Forum

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