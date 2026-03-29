Basket Serie A | cadute sorprendenti per Brescia Milano e Venezia

Nella giornata di domenica si sono registrate alcune cadute inaspettate nel campionato di Serie A di basket. Le squadre di Brescia, Milano e Venezia sono state sconfitte, mentre Bologna ha usufruito di un turno di riposo. La giornata ha visto diverse partite che hanno modificato la classifica, con risultati inattesi rispetto alle previsioni.

Bologna, 29 marzo 2026 – Nonostante il turno di riposo da scontare al culmine di una settimana in cui sono arrivati il ko nel derby di Eurolega contro Milano e l’esonero di coach Dusko Ivanovic (sostituito dal vice Nenad Jakovljevic), la Virtus Olidata Bologna conserva saldamente la vetta in solitaria del campionato di Serie A di basket al termine della ventiquattresima giornata di regular season. Tutte le dirette inseguitrici hanno infatti commesso passi falsi. A cominciare dalla Germani Brescia (che avrebbe potuto agganciare i bianconeri a quota 36 punti): la compagine biancoblù è infatti caduta sotto i colpi di una scatenata Unahotels Reggio Emilia che, dopo aver sconfitto la Virtus la scorsa settimana, ha battuto anche i biancoblù al PalaLeonessa A2A con un netto 101-92 e ha con. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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