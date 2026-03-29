Basket | pomeriggio spettacolo in Serie A Cadono Brescia e Milano valanga Trento a Venezia

In un pomeriggio di basket in Serie A, Brescia e Milano sono uscite sconfitte, mentre Udine ha vinto a Milano nel finale e Trento ha conquistato una vittoria importante a Venezia. La giornata si è contraddistinta per risultati inattesi e partite ricche di emozioni, con alcune delle favorite che hanno subito battute d’arresto e altre che hanno conquistato vittorie esterne significative.

Grande giornata di spettacolo in Serie A. La pallacanestro italiana vive una giornata fuori da ogni scontatezza: perde in casa Brescia, perde Milano con una grande Udine che la spunta nel finale, Trento sbanca rumorosamente Venezia. Ce n’è un po’ per tutti i gusti nel pomeriggio tricolore della 24a giornata. UMANA REYER VENEZIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 87-106 Nettissima, e dovuta in particolare a una grande prima metà di gara, la vittoria di Trento a Venezia, una sorta di replica in salsa diversa di quanto accaduto a inizio mese in EuroCup. Il nome dell’eroe non è unitario, anche se ci sono i 22 di Matas Jogela, e soprattutto da parte sua ci sono pure i 10 punti sui 29 (a 18) della Dolomiti Energia nel primo quarto con 22 da 2 e 22 da 3 che già fanno da spartiacque della serata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: pomeriggio spettacolo in Serie A. Cadono Brescia e Milano, valanga Trento a Venezia Articoli correlati Basket, Serie: Brescia batte Milano e torna sola in vetta. Trento sgambetta la VirtusBologna, 1° febbraio 2026 – Al termine della diciottesima giornata del campionato di Serie A di basket, decisamente ricca di colpi di scena, la... Basket, colpo Brescia a Milano. Trento supera la Virtus Bologna nel 18esimo turno di Serie ASi è da poco conclusa la diciottesima giornata della Serie A di basket 2025-2026.