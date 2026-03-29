Basket A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Gesteco Cividale 76-77 | tripla killer di Cesana gli amaranto non ripartono

Da livornotoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Bi.Emme Service Libertas Livorno e Gesteco Cividale si è conclusa con un punteggio di 76-77, determinato da una tripla di Cesana negli ultimi secondi. La squadra di casa ha perso dopo aver recuperato dallo svantaggio iniziale, senza riuscire a reagire alla rimonta avversaria. La sconfitta segue il ko di mercoledì contro Pistoia, e il risultato finale ha deciso il successo di Cividale.

La decide Cesana. La Libertas Livorno non riesce a ripartire dopo lo stop di mercoledì contro Pistoia e alla fine di una gara punto a punto cede il passo a Cividale del Friuli (76-77), capace invece di riprendersi dopo l’avvio da incubo. La squadra ospite ha vinto grazie ad un Redivo in forma eccellente, autore di 28 punti. Berti firma i primi punti della partita, la Libertas però inizia con il piede giusto e Woodson, chiamato a riscattare le ultime deludenti prestazioni, si mette subito in ritmo. Suoi, nonostante un paio di bombe sul ferro, otto dei primi 11 punti amaranto che valgono l’11-2 al 6’ e il primo timeout di Pillastrini. Cividale fatica a segnare, l’ex Nardò trova un’altra tripla e con i canestri di Tiby e Possamai, prima del siluro di Costi, si arriva al 19-9 di fine primo quarto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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