Basket A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Gesteco Cividale 76-77 | tripla killer di Cesana gli amaranto non ripartono

La partita tra Bi.Emme Service Libertas Livorno e Gesteco Cividale si è conclusa con un punteggio di 76-77, determinato da una tripla di Cesana negli ultimi secondi. La squadra di casa ha perso dopo aver recuperato dallo svantaggio iniziale, senza riuscire a reagire alla rimonta avversaria. La sconfitta segue il ko di mercoledì contro Pistoia, e il risultato finale ha deciso il successo di Cividale.

La decide Cesana. La Libertas Livorno non riesce a ripartire dopo lo stop di mercoledì contro Pistoia e alla fine di una gara punto a punto cede il passo a Cividale del Friuli (76-77), capace invece di riprendersi dopo l’avvio da incubo. La squadra ospite ha vinto grazie ad un Redivo in forma eccellente, autore di 28 punti. Berti firma i primi punti della partita, la Libertas però inizia con il piede giusto e Woodson, chiamato a riscattare le ultime deludenti prestazioni, si mette subito in ritmo. Suoi, nonostante un paio di bombe sul ferro, otto dei primi 11 punti amaranto che valgono l’11-2 al 6’ e il primo timeout di Pillastrini. Cividale fatica a segnare, l’ex Nardò trova un’altra tripla e con i canestri di Tiby e Possamai, prima del siluro di Costi, si arriva al 19-9 di fine primo quarto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Basket A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Gesteco Cividale 76-77: tripla killer di Cesana, gli amaranto non ripartono Articoli correlati Leggi anche: Basket A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Gesteco Cividale in diretta Leggi anche: Basket serie A2 | Libertas Livorno-Liofilchem Roseto 92-77: strapotere Bi.Emme Service, gli amaranto calano il tris Contenuti e approfondimenti su Emme Service Libertas Temi più discussi: Basket serie A2 | Tezenis Verona-Libertas Livorno 84-69: Bi.Emme Service in panne, gli amaranto affondano; Basket A2, risultati e classifica: corsa play-off combattuta; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Così la 32^ giornata; Libertas Livorno-Estra Pistoia in diretta alle 20.45. LIVE. Diretta Serie A2 Libertas Livorno-UEB Cividale: palla a due alle 19Clicca qui per aggiornare la diretta PRIMO QUARTO Tutto pronto per la palla a due. Questo il quintetto iniziale scelto da coach Pillastrini: Redivo, Cesana, Marangon, Freeman, Berti. Squadre in campo ... msn.com Basket serie A2 | Tezenis Verona-Libertas Livorno 84-69: Bi.Emme Service in panne, gli amaranto affondanoGiornata di campionato amara per il roster di coach Diana che nonostante la rincorsa finale non recupera il gap ... today.it Bi.Emme Service Libertas Livorno-Estra Pistoia 60-68 Finisce tra i fischi del pubblico pagante al Modigliani Forum per gli amaranto che escono sconfitti contro la penultima forza del campionato. "Meritiamo di più# canta la Curva Nord a fine gara, Beffa finale p - facebook.com facebook Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Estra Pistoia in diretta. Live x.com