Il municipio di Baronissi ha adottato un nuovo regolamento che impone restrizioni all'apertura di sale gioco. La normativa si applica a un'area di circa 250 metri dalle scuole, prevedendo limiti specifici per le nuove attività di gioco lecite. La decisione interessa le modalità di esercizio e la localizzazione di eventuali strutture dedicate ai giochi.

Il comune di Baronissi ha approvato un nuovo regolamento comunale per l’esercizio dei giochi leciti, stabilendo criteri rigorosi per limitare la diffusione delle sale gioco. La sindaca Anna Petta ha definito il provvedimento come una scelta responsabile per proteggere la comunità da un fenomeno in crescita che impatta famiglie e giovani. La misura introduce distanze minime obbligatorie: 250 metri dai luoghi sensibili come scuole e ospedali, e 500 metri dagli sportelli finanziari. L’approvazione segna un punto fermo nella lotta alla ludopatia, trasformando principi normativi regionali in azioni concrete sul territorio campano. Distanze di sicurezza e mappatura del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baronissi: 250m dalle scuole, stop alle nuove sale gioco

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