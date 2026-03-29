Baroncini quasi una rinascita

Filippo Baroncini è tornato a correre dopo un periodo di assenza e ha partecipato alla 105ª edizione della Volta Ciclista a Catalunya, in Spagna, con la squadra Uae Team Emirates-Xrg. Il ciclista ha mostrato un sorriso durante il suo rientro alle competizioni, che si è svolto in occasione di questa gara ciclistica.

Un sorriso a trentadue denti – anche se sembravano molti di più – ha accompagnato il ritorno alle gare di Filippo Baroncini, tornato a pedalare con la sua Uae Team Emirates-Xrg alla 105ª edizione della Volta Ciclista a Catalunya, ovvero il Giro di Catalogna, in Spagna. Non era tanto importante il risultato sportivo, quanto tornare in sella, non solo in allenamento ma durante una competizione: in questo caso addirittura in un Giro di una settimana: infatti il minitour spagnolo si concluderà oggi con l’ultima tappa e Filippo Baroncini è 133º in classifica a 48’18’’ dal capofila, il danese Jonas Vingegaard del Team Visma che ha pedalato per 19 ore 44’ 45’’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baroncini, quasi una rinascita Articoli correlati Baroncini: "Lo show ’Aria Fresca’ un flop costato 124mila euro""Non solo Aria Fresca è stato un vero flop in termini di pubblico al Teatro Verdi, è costato 124mila euro". Malore improvviso appena fuori casa: Thomas Baroncini è morto a 41 anniSi è sentito male appena fuori casa, sotto il portico: colto da un improvviso malore, un infarto, per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. Una raccolta di contenuti su Baroncini quasi una rinascita Argomenti discussi: Baroncini, quasi una rinascita; Filippo Baroncini torna in gara alla Volta a Catalunya. Daredevil - Rinascita - Stagione 2 - RecensioneLa prima stagione di Daredevil - Rinascita, diciamocelo, era un mezzo pastrocchio. Mezzo, perché comunque c’erano sequenze, idee, spunti, magari anche intere puntate da salvare e in generale una direz ... it.ign.com