Bari forte turbolenza sul volo da Bergamo | feriti alcuni passeggeri Avviata indagine

A Bari, all’arrivo di un volo proveniente da Bergamo, alcuni passeggeri sono rimasti feriti a causa di una forte turbolenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e sono state avviate le operazioni di assistenza. Le autorità competenti hanno aperto un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto. Nessuna informazione è stata ancora fornita sul numero esatto di feriti o sulle loro condizioni.

Momenti da incubo per i passeggeri di un volo partito nel primo pomeriggio del 26 marzo dall'aeroporto di Orio al Serio e diretto a Bari, operato da Malta Air per conto di Ryanair. Durante la lunga fase di crociera, il Boeing B 738 ha incontrato una forte turbolenza che ha provocato il ferimento di diversi passeggeri, uno dei quali in modo serio, e trasformato quel viaggio di appena 75 minuti in una situazione di grave emergenza. Dopo le serie lesioni riportate da uno dei passeggeri, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha annunciato di aver aperto un'indagine di sicurezza per chiarire cosa sia accaduto a bordo del Boeing B 738, secondo quanto previsto dall’Annesso 13 ICAO e dal Regolamento (UE) n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bari, forte turbolenza sul volo da Bergamo: feriti alcuni passeggeri. Avviata indagine Articoli correlati Il volo da incubo da Bergamo a Bari. Forte turbolenza a bordo, feriti alcuni passeggeri, uno in modo serio. Aperta un’indagineUn volo Malta Air (operato per conto di Ryanair) partito da Orio al Serio (Bergamo) e diretto a Bari si è trasformato in un incubo. Turbolenza sul volo Bergamo-Bari: feriti alcuni passeggeri. L’Ansv apre un’indagine sulla sicurezzaBergamo, 28 marzo 2026 – L’incubo di ogni passeggero, specie quelli che vivono con più ansia i voli in aereo, si è manifestato il 26 marzo 2026 in... Tutti gli aggiornamenti su Bari forte turbolenza sul volo da... Temi più discussi: Turbolenza sul volo Ryanair tra Bergamo e Bari, feriti alcuni passeggeri: Ansv apre inchiesta; Turbolenza sul volo Bergamo-Bari: feriti alcuni passeggeri. L’Ansv apre un’indagine sulla sicurezza; Forte turbolenza sul Bergamo-Bari, passeggeri feriti. L'Ansv apre indagine: Incidente aeronautico; Paura sul volo Bergamo-Bari, turbolenza choc: passeggeri feriti e indagine aperta per incidente. Forte turbolenza sul volo Bergamo-Bari: feriti alcuni passeggeri e aperta un'indagine(LaPresse) Momenti di paura per i passeggeri del volo Malta Air, per conto di Ryanair, da Bergamo a Bari. Il 26 marzo il Boeing B 738 ha incontrato una forte turbolenza che ha sballottato l'aereo prov ... msn.com Forte turbolenza sul volo Bergamo-Bari, feriti alcuni passeggeri: uno in modo serioDurante i 75 minuti di percorrenza l'aereo - gestito da Ryanair - è stato violentemente sballottato ... msn.com Il volo da incubo da Bergamo a Bari. Forte turbolenza a bordo, feriti alcuni passeggeri, uno in modo serio. Aperta un'indagine x.com A Bari dal 26 al 29 Marzo sono stati quattro giorni di musica e formazione al Demodè Club di Modugno, tra concerti e il festival swing Lindy Town - facebook.com facebook