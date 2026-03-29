Bari | carabinieri a cavallo nel giorno di festa Oggi

Nella mattinata di domenica 29 marzo, una pattuglia dei carabinieri a cavallo ha effettuato un servizio di controllo nel centro storico e nelle vie principali di Bari. L’intervento si è svolto durante una giornata di festa, con i militari impegnati in attività di vigilanza straordinaria nel territorio cittadino.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata di domenica 29 marzo una pattuglia a cavallo dell’Arma dei Carabinieri, impegnata in un servizio straordinario di controllo del territorio, ha percorso le vie principali del Borgo Antico e del centro cittadino di Bari. In particolare, dalle 9 alle 13, i militari a cavallo del Reparto Biodiversità transiteranno per Lungomare Nazario Sauro, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Libertà, Piazza Massari e Piazza Federico II di Svevia, garantendo una presenza visibile capace di coniugare tradizione e sicurezza, in segno di prossimità al cittadino e ai turisti. L’impiego della... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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