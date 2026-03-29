L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (Ucoii) ha dichiarato solidarietà al patriarca Pizzaballa e al padre Francesco Ielpo, dopo che la polizia israeliana ha impedito loro di accedere a un luogo sacro in Terra Santa questa mattina. La dichiarazione esprime anche indignazione per quanto accaduto. La notizia riguarda l’episodio di blocco da parte delle forze dell’ordine israeliane nei confronti di figure religiose in un’area di rilevanza storica e spirituale.

L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (Ucoii) esprime profonda indignazione e piena solidarietà al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, e al Custode dei Luoghi Sacri in Terra Santa, padre Francesco Ielpo, ai quali la polizia israeliana ha impedito stamattina di raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro per celebrare la Messa della Domenica delle Palme. È la prima volta da secoli che ai massimi rappresentanti della Chiesa Cattolica in Terra Santa viene negato l’accesso al più sacro dei luoghi di culto cristiani. Un atto grave e senza precedenti, che il Patriarcato Latino ha giustamente definito “una misura manifestamente irragionevole e sproporzionata” e “un’estrema violazione dei principi fondamentali di libertà di culto e rispetto dello Status Quo”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Baradai (Ucoii) esprime profonda solidarietà al patriarca Pizzaballa

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