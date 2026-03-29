Il Baiocco d’oro, riconoscimento cittadino di massimo rilievo, quest’anno è stato assegnato a due figure per il loro lavoro nel settore sanitario. La premiazione si concentra sull’attenzione alla cura e agli aspetti sociali legati alla professione. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, con la consegna del premio a rappresentanti di spicco nel campo della salute pubblica.

Quest’anno il Baiocco d’oro, la massima onorificenza cittadina, celebra l’impegno in ambito sanitario e il valore della cura. In quest’ottica, l’importante riconoscimento è andato alle strutture complesse di Terapia intensiva neonatale e di Oncoematologia pediatrica dell’ Ospedale Santa Maria della Misericordia, all’Associazione per l’aiuto ai Giovani con Diabete dell’Umbria, e a due professionisti della cura e del sociale: il professore Roberto Binazzi e a Bruna Lepri. Nel caso del professore Binazzi (la cui candidatura è stata proposta dal Rotary Perugia, presente il vicepresidente Attilio Solinas), specialista in ortopedia e traumatologia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baiocco d’oro: cura e sociale. Il prezioso riconoscimento è andato a Binazzi e Lepri

Articoli correlati

Baiocco d'oro a due grandi perugini: a il super medico Binazzi e Bruna Lepri, donna forte del volontariatoNella cornice della Sala della Vaccara si è svolta la cerimonia 2026 del Baiocco d'Oro, uno dei più importanti riconoscimenti civici attribuiti dal...

Tutto pronto per la consegna dei baiocco d'oro a Perugia: tutti i premiati 2026Tutto pronto per la manifestazione di consegna di una delle più importanti onorificenze civiche del Comune di Perugia: il Baiocco d'oro.

Altri aggiornamenti su Baiocco d'oro cura e sociale Il...

Temi più discussi: Baiocco d'oro; Consegnati cinque Baiocchi d’oro. Ferdinandi: Valore della cura; Il Baiocco d'oro celebra l'impegno in ambito sanitario e il valore della cura; Il Baiocco d'oro dedicato all'impegno in ambito sanitario e al valore della cura. La sindaca Ferdinandi: Un gesto di riconoscenza autentica.

Il Baiocco d'oro celebra l'impegno in ambito sanitario e il valore della cura(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - Il Baiocco d'oro celebra l'impegno in ambito sanitario e il valore della cura. L'alta onorificenza del Comune di Perugia è stata attribuita alle strutture complesse di Terap ... msn.com

Perugia, Baiocco d’oro a due reparti, al professor Binazzi e a Bruna LepriSono stati consegnati sabato i cinque Baiocchi d’oro del Comune di Perugia, riconoscimento che celebra l’impegno in ambito sanitario e il valore della cura. I premiati sono i reparti di Terapia intens ... umbria24.it

baiocco d'oro a Roberto Binazzi e Bruna Lepri, le motivazioni e coloro che hanno presentato la loro carriera. Il link nel primo commento - facebook.com facebook