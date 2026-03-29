Irene Grandi si è esibita ieri sera nel programma Canzonissima, condotto da Milly Carlucci, interpretando un brano di Francesco De Gregori. La cantante ha raccontato di aver avuto litigi con diverse persone in passato, che alcuni rapporti sono finiti, e di aver chiamato un’amica piangendo, la quale le ha trovato un posto in un’altra parte del mondo.

La donna cannone: con il capolavoro di Francesco De Gregori si è esibita ieri sera 28 marzo Irene Grandi a Canzonissima, la riedizione dello storico programma firmata Milly Carlucci. La scelta del brano, ha spiegato la cantante toscana, è stata fatta per celebrare la “sorellanza”, l’amicizia. Le amiche che non l’hanno mai lasciata sola: “Ci sono momenti in cui una persona ha bisogno di essere raccolta, ritrovare le emozioni dell’inizio (.) Io non mi ritrovavo più, ho avuto anche un momento di smarrimento, come potevo essere ancora vera se dovevo recitare sempre un personaggio? In quel momento ho deciso di fermarmi, riflettere, anche allontanarmi dalla musica per potermi vedere da un altro punto di vista”, le parole di Grandi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo litigato con molte persone, certi rapporti finivano. Ho chiamato un’amica piangendo, mi ha trovato un posto dove fuggire dall’altra parte del mondo”: così Irene Grandi

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