Auto a fuoco nella notte strada chiusa per alcune ore

Nella notte di domenica 29 marzo 2026, un’auto è andata a fuoco in via dell’Acciaio a Genova. I vigili del fuoco sono arrivati sul luogo poco prima delle due. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Non sono stati riportati feriti o altri danni.

Auto a fuoco nella notte in via dell'Acciaio a Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco poco prima delle ore due di domenica 29 marzo 2026. La polizia locale ha chiuso la strada all'altezza del civico 76 per consentire le operazioni di spegnimento, andate avanti per diverso tempo. La strada è stata poi riaperta solo verso le ore sei. In corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Auto a fuoco nella notte, strada chiusa per alcune ore Articoli correlati Frontale nella notte ad Anzano del Parco: cinque feriti e strada chiusa per oreGrave incidente nella notte tra sabato e domenica ad Anzano del Parco, lungo la SP ex SS342, dove intorno alle 1. Leggi anche: Roma: a fuoco 3 auto in via Portuense, al lavoro vigili fuoco, strada temporaneamente chiusa Treviolo, auto prende fuoco in superstrada Aggiornamenti e contenuti dedicati a Auto a fuoco nella notte strada chiusa... Temi più discussi: Auto a fuoco nella notte, strada chiusa per alcune ore; Notte di fuoco all'ombra del Serpentone: incendio distrugge sette auto; A fuoco nella notte l’auto del sindaco di Decimoputzu; TRE AUTO A FUOCO NELLA NOTTE. Auto e camion bloccati nella neve, decine i soccorsi in strada nell'AretinoProseguono le operazioni di soccorso sulle strade dopo le nevicate che hanno interessato la Toscana, a pochi giorni dall'inizio della primavera. In ... gonews.it Bloccata con l’auto nella bufera di neve, l’intervento dei vigili del fuoco per liberare una donnaSempre sulla stessa strada è rimasto bloccato anche un camion. E’ successo lungo la strada che porta al passo della Consuma ... msn.com Il Barometro 2026 condotto da Arval Mobility Observatory mostra che la partita non si gioca più solo sulle auto: contano governance, dati e strategia di ricarica. Ma due aziende su tre sono ancora ai primi livelli di maturità - facebook.com facebook Auto contro un vigile urbano ieri sera a Gallipoli, durante la processione dell’Addolorata. Il conducente, 65 anni, è risultato positivo all’alcoltest. L’agente ferito guarirà in sette giorni. x.com