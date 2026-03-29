Austin capolavoro Pini | batte Quiles e Carpe in volata L’Italia torna alla vittoria

In una gara combattuta, il pilota di Honda Leopard ha approfittato di una fase di confusione davanti a sé e ha superato gli avversari all’ultimo istante, conquistando la vittoria. L’evento ha visto il ritorno dell’Italia alla vittoria, dopo una corsa che si è conclusa in volata, con il pilota che ha battuto i contendenti Quiles e Carpe.

Dopo quasi quattro anni torna a suonare l’inno italiano in Moto3. Merito di Guido Pini: il pilota Honda Leopard trionfa ad Austin dopo una battaglia incredibile con Maximo Quiles, Alvaro Carpe e Valentin Perrone. È la prima vittoria per il talento nato a Borgo San Lorenzo il 10 gennaio 2008. Un trionfo maturato in volata, ma costruito con calma, acume tattico e cinismo, approfittando degli errori altrui proprio negli ultimi metri. Seconda posizione per Quiles, che difende il primato nel Mondiale. Carpe beffa Perrone dopo un sorpasso molto aggressivo. L’argentino chiude in lacrime. Sono 14 i giri da affrontare. Per tutti lo spauracchio è Quiles, che, pur partendo ottavo, sembra vantare un passo eccezionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Austin, capolavoro Pini: batte Quiles e Carpe in volata. L’Italia torna alla vittoria Articoli correlati Moto3, Alvaro Carpe svetta in FP1 ad Austin davanti a Quiles. Molto bene Pini con la HondaAlvaro Carpe parte con il piede giusto al COTA di Austin e firma il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli... Leggi anche: Moto2 ad Austin, Alonso domina le qualifiche. Pole Moto3 a Carpe, Pini in top 5 Contenuti e approfondimenti su Austin capolavoro Pini batte Quiles e... Argomenti discussi: Padova, si cambia! Andreoletti esonerato, il nuovo tecnico è Roberto Breda; Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 30ª giornata.