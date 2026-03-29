Dopo il trattamento sanitario obbligatorio, la persona ha il diritto di interrompere il ricovero. La normativa stabilisce che, al termine del Tso, il paziente può decidere di lasciar partire senza ulteriori restrizioni. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui il trattamento sia stato deciso in via obbligatoria, garantendo così la possibilità di dismissione una volta concluso il periodo previsto.

"Dopo il trattamento sanitario obbligatorio, la persona ha facoltà di interrompere il ricovero". Il dipartimento di salute mentale dell’Ausl interviene "nel rispetto della dignità della persona e nell’interesse della collettività, per evitare ricostruzioni fuorvianti" per fare chiarezza in merito al caso dell’uomo nudo. "I disturbi mentali rappresentano una condizione diffusa che riguarda l’intera comunità: si stima che tra il 15% e il 20% della popolazione possa sperimentarne uno nel corso della vita. Le forme più gravi, come i disturbi psicotici, interessano circa l’1% della popolazione e possono comportare una temporanea perdita del contatto con la realtà – recita una nota – In tali condizioni, i sintomi possono includere idee deliranti, allucinazioni e una marcata disorganizzazione del pensiero e del comportamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ausl: "A fine Tso, la persona può dimettersi"

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