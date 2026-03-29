Una ragazza di 13 anni è stata uccisa dall'ex partner. Le indagini hanno analizzato conversazioni via chat e richieste fatte a un'intelligenza artificiale, che rivelano dettagli sulla violenza e le minacce ricevute. La vicenda riguarda una relazione considerata tossica, terminata tragicamente con il decesso della minore.

La sentenza del Tribunale per i minorenni di Bologna ricostruisce mesi di stalking e abusi: “Quando lo lascio, impazzisce” Una storia segnata dalla paura, dalla violenza e da un disperato tentativo di uscire da una relazione tossica. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza del Tribunale per i minorenni di Bologna che ha condannato a 17 anni di carcere il ragazzo ritenuto responsabile dell’omicidio di Aurora Tila, la 13enne morta il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Secondo i giudici, la giovane viveva in uno stato costante di timore, consapevole delle possibili reazioni violente dell’ex fidanzato, all’epoca 15enne, descritto come “possessivo”, “geloso” e “violento”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Aurora Tila uccisa a 13 anni dall’ex: le chat e le richieste a Chatgpt che raccontano la violenza

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