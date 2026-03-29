Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 28 marzo 2026

Sabato 28 marzo 2026 sono stati pubblicati i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi dei programmi trasmessi nel pomeriggio, nel preserale e nell'access prime time. Tra i programmi analizzati figurano Verissimo e Bar Centrale, che hanno registrato rispettivamente determinati valori di ascolto. I numeri riguardano le performance di tutte le trasmissioni andate in onda in quella giornata, fornendo un quadro completo degli ascolti di quelle fasce orarie.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 28 marzo 2026. Su Rai1 Bar Centrale è stato visto da 1.578.000 spettatori (12.8%), A Sua Immagine conquista una platea di ben 1.109.000 spettatori (10.1%) nella prima parte e 959.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte e la Santa Messa raduna un pubblico di 914.000 spettatori (9.4%). A seguire, dopo il TG1 (975.000 – 10.7%), Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo totalizza un ascolto di 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 28 marzo 2026 Articoli correlati Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 28 febbraio 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 2281 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito... Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 7 marzo 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bar Centrale Discussioni sull' argomento Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 21 marzo 2026; Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 21 marzo 2026; Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Domenica In Verissimo | Domenica 22 marzo 2026; Ascolti TV 22 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata. Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 21 marzo...0Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 21 marzo 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it Domenica 29 marzo al Bar Centrale lo spettacolo itinerante che unisce dialetto, musica e tradizioni popolari I DETTAGLI - facebook.com facebook