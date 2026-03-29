Migliaia di marinai statunitensi si preparano a un'operazione militare in Medio Oriente, con esercitazioni che coinvolgono paracadutisti e operazioni di sbarco nelle vicinanze dell'isola di Kharg. Le navi anfibie della Marina sono state schierate nella regione, mentre le autorità americane non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulle prossime mosse. La comunicazione ufficiale parla di esercitazioni programmate in vista di potenziali interventi.

Donald Trump continua a sostenere che la guerra in Medio Oriente sta per finire. Eppure migliaia di marines a bordo di navi anfibie della Marina Usa, appartenenti alla 31ª e all'11ª unità di spedizione, sono stati dispiegati dall'Asia. Altri 2.000 paracadutisti dell'82ª divisione aviotrasportata sono stati inviati nella zona delle operazioni: il loro compito è quello di essere dispiegati in tutto il mondo entro 18 ore dall'avviso e di effettuare assalti con il paracadute, anche contro un «aeroporto difeso», in preparazione di ulteriori operazioni di terra. È per questo motivo che neanche più i mercati credono ai comunicati della Casa Bianca, ma si affidano alle indiscrezioni giornalistiche e ai movimenti delle truppe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Attacco Usa all'Iran, dai paracadutisti ai nodi di Kharg: così i Marines preparano l'assalto

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