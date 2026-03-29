Athletico Paranaense-Botafogo lunedì 30 marzo 2026 ore 00 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 30 marzo 2026 alle 00:30 si disputerà all’Arena da Baixada la partita tra Athletico Paranaense e Botafogo, riprogrammata del quinto turno del campionato brasiliano. La gara era stata rinviata in precedenza per la partecipazione del Botafogo al turno preliminare di Copa Libertadores. Le formazioni sono state comunicate nelle ore precedenti, mentre le quote e i pronostici sono stati pubblicati dai bookmaker.

Athletico Paranaense e Botafogo si affronteranno all’Arena da Baixada in una partita riprogrammata del quinto turno del campionato brasiliano, rinviata a causa della partecipazione del Botafogo al turno preliminare di Copa Libertadores. Nel tentativo di entrare tra le prime quattro posizioni di classica, i padroni di casa proveranno a cogliere la terza vittoria di fila dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Athletico Paranaense-Botafogo (lunedì 30 marzo 2026 ore 00:30): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Arezzo-Ascoli (lunedì 30 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiLa partita delle partite a chiusura del turno numero 34 su Serie C girone B con l’Arezzo di Bucchi impegnato in casa contro l’Ascoli di Tomei. Pisa-Bologna (lunedì 02 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl Pisa attende il Bologna lunedì pomeriggio all’Arena Garibaldi nella speranza di trovare una reazione al prolungato momento negativo e per... Una raccolta di contenuti su Athletico Paranaense Botafogo lunedì 30... Temi più discussi: Série A: preview Athletico PR-Botafogo; Athletico Paranaense-Botafogo: lo streaming gratuito del match; Athletico Paranaense v Botafogo: top-half push meets relegation fight; Clube Athletico Paranaense - Botafogo - RJ | pronostico & migliori quote | 29.03.2026. Pronostico Athletico Paranaense-Botafogo: approfittano della buferaAthletico Paranaense-Botafogo è un recupero del Brasileirao e si gioca lunedì alle 00:30: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it Athletico reduz preço dos ingressos no ParanaenseO Athletico Paranaense anunciou nessa segunda-feira (dia 5) uma nova política de preços para os planos de sócios e para os ingressos. Cada competição de 2026 terá uma política de valores de ingressos. bemparana.com.br