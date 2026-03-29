Astronauti | il sangue rivela un ringiovanimento cellulare dopo lo spazio

Uno studio pubblicato su Aging Cell analizza il sangue di quattro astronauti rientrati dalla Stazione Spaziale Internazionale dopo la missione Axiom-2. I risultati indicano che, nel periodo successivo al ritorno sulla Terra, il sangue ha mostrato segni di ringiovanimento cellulare, suggerendo che l’età biologica può essere influenzata dalle condizioni dello spazio.

Un nuovo studio pubblicato su Aging Cell rivela che l’età biologica non è un destino irreversibile. Il sangue di quattro astronauti della missione Axiom-2, tornati dalla Stazione Spaziale Internazionale, mostra una capacità di ringiovanimento cellulare dopo il rientro sulla Terra. La ricerca, coordinata dal dottor David Furman del Buck Institute for Research on Aging, ha monitorato i campioni ematici prima, durante e dopo la missione iniziata nel maggio 2023. I dati confermano che lo stress orbitale accelera il deterioramento, ma il ritorno in gravità attiva meccanismi di ripristino che possono invertire tale processo. L’impatto dello stress orbitale sui tessuti umani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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