Dopo cinque anni, Baltimora torna a esibirsi nel talent show X Factor. La cantante, nota per aver partecipato in passato, si presenta di nuovo sul palco nel 2026. La sua presenza si inserisce in una delle stagioni del programma, che continua a offrire opportunità a giovani artisti di emergere nel panorama musicale italiano.

Milano, 29 marzo 2026 - X Factor è uno dei talent show che hanno dato la possibilità di emergere ad alcuni talenti veri e cristallini. Basti pensare a Marco Mengoni, ai Maneskin, a Noemi, a Francesca Michielin, a Giusy Ferreri. Nel corso delle edizioni sono stati numerosi gli artisti che si sono fatti largo nel mondo della musica italiana. Non necessariamente vincendo il programma. Basti pensare ai Maneskin, giunti al secondo posto dietro il vincitore Lorenzo Licitra. Non tutte le ciambelle, si sa, però escono col buco. Esistono, infatti, delle edizioni di X Factor che non hanno lasciato il segno come le altre nella mente del grande pubblico. E’ il caso di quella del 2021, vinta da Edoardo Spinsante in arte Baltimora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Aspettavo che qualcuno venisse a salvarmi”: Baltimora torna 5 anni dopo X Factor

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