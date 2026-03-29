Ascolti tv sabato 28 marzo | Canzoninissima Amici il serale Pari e dispari

Sabato 28 marzo 2026, i dati degli ascolti televisivi hanno rilevato che su Rai 1 è stato trasmesso il programma Canzonissima, mentre su Canale 5 sono andati in onda i programmi Amici e il serale. Inoltre, sono stati segnalati programmi come Pari e dispari. Gli ascolti di ciascuna trasmissione sono stati misurati in termini di spettatori e percentuale di share.

Ascolti tv sabato 28 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 28 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda Canzonissima. Su Canale 5 Amici, il serale. Su Rete 4 Pari e dispari. Su Italia 1 Cattivissimo me 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 28 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 28 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri. 🔗 Leggi su Tpi.it

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