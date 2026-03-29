Sabato 28 marzo 2026, su Rai1, Canzonissima è stata trasmessa in prima serata. La puntata ha coinvolto un numero di spettatori pari a .000, rappresentando una percentuale non specificata rispetto al pubblico totale. La trasmissione si è conclusa senza ulteriori dettagli sul tempo di durata o sui dati di ascolto complessivi.

Nella serata di ieri, sabato 28 marzo 2026, su Rai1 Canzonissima intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 Amici incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di.000 spettatori pari al % nel primo episodio e.000 spettatori pari al % nel secondo episodio. Su Italia1 Cattivissimo me 2 raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 La Pelle del Mondo raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Pari e dispiari totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. Ancora. Su Tv8 MotoGP – Paddock Live sigla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 28 Marzo 2026

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