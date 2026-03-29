Nella serata del 28 marzo, le due conduttrici sono state protagoniste di un confronto televisivo che ha attirato l’attenzione del pubblico. Entrambe hanno portato in onda programmi molto seguiti, creando un confronto diretto tra i loro ascolti. La serata si è svolta con le due protagoniste a sfidarsi in termini di risultati di ascolto, con Milly Carlucci che ha ottenuto una performance superiore rispetto a Maria De Filippi.

Un’altra serata che ha visto sfidarsi le due regine della tv: in questo ultimo sabato di marzo l’attenzione è tutta sullo scontro tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. La prima è tornata su Canale5 con il Serale di Amici, che vede come sempre giovani cantanti e ballerini della scuola più famosa della tv battersi con le unghie e con i denti per aggiudicarsi la vittoria finale, tra battibecchi tra prof e performance entusiasmanti. A darle filo da torcere Canzonissima su Rai1, condotto da Milly Carlucci, rivisitazione del celebre programma che ha fatto la storia della televisione italiana. La seconda puntata ha visto trionfare Arisa con La leva calcistica della classe ’68, celebre canzone di Francesco De Gregori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 28 marzo, Milly Carlucci dà filo da torcere a Maria De Filippi

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